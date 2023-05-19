Особый противопожарный режим введен в Енисейске и Лесосибирске Фото: Мария ЛЕНЦ

Особый противопожарный режим с 19 мая введен в новых территориях Красноярского края – в городах Енисейске и Лесосибирске, а также в Богучанском, Енисейском, Казачинском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском районах и в Пировском муниципальном округе. Итого, как сообщает ГУ МЧС по краю, особый режим действует уже в 57 муниципалитетах края. Что касается северных территорий, решение по ним будет принято чуть позже.

Во время действия особого противопожарного режима запрещается посещать леса, разводить костры, использовать открытый огонь в населенных пунктах и в дачных поселках, на землях линий электропередач, вблизи железнодорожных и автомобильных дорог. Категорически запрещается пускать полы на сельхозугодиях. Особое внимание – детям, которые в силу своей безрассудной любознательности проводят «опыты» со спичками.

За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима действуют штрафы – для граждан до 20 тысяч рублей.