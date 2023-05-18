Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Красноярске пропал подросток с родимым пятном на правом бедре. Как сообщают в отряде «Поиск пропавших детей – Красноярск», 18 мая он ушел из психоневрологического диспансера.

Сейчас подростка ищут волонтеры и полиция. У парня имеются некоторые психологические проблемы, поэтому жителей города просят задержать его до приезда родных или сотрудников МВД.

ПРИМЕТЫ:

Рост 182 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы. На правом бедре большое родимое пятно, носит очки.

БЫЛ ОДЕТ: черная олимпийка с красными полосками, черное трико, черные кроссовки.

Если вы заметите подростка на улице города, просьба обратиться в полицию по телефону 102 или позвонить волонтерам 89509966066