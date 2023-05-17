В Туве будут судить бухгалтера, который крал деньги на социальных контрактах

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве предстанет перед судом бухгалтер, который присвоил деньги, выделенные на социальные контракты. 45-летняя женщина работала в органах исполнительной власти республики – сейчас ей грозит до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве.

Бухгалтер изготавливала подложные документы на имя своих знакомых и превращала их в получателей выплат по социальным контрактам. Знакомых она тоже обманывала – говорила, что у реальных получателей средств якобы заблокированы счета, поэтому они перечисляли полученные средства на счет самой женщины.

Таким образом бухгалтер заключила 11 липовых контрактов на общую сумму в 4,3 миллиона рублей. Однако обман вскрылся, женщину отправили под подписку о невыезде, также следствие наложило арест на ее Mercedes-Benz Е200.