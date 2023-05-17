Красноярского бизнесмена Владимира Егорова обвиняют в присвоении 391 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, в чем подозревают красноярского бизнесмена и генерального директора УСК «Сибиряк» Владимира Егорова. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, по версии следствия в 2020 году «Сибиряк» построил школу на 600 мест в Иланском районе. По условиям контракта администрация района должна была выкупить объект в муниципальную собственность.

Однако после завершения строительства по указанию Егорова компания привлекла оценщика, который составил отчет по стоимости объекта и при этом завысил ее на 391 миллиона рублей. На основании отчета и других поддельных документов администрация района перечислила «Сибиряку» 1 миллиард рублей, выделенный из краевого бюджета. Таким образом ущерб бюджету составил 391 миллионов рублей.

Так же по делу проходит и дочь Егорова, которая работает главным бухгалтеров в «Сибиряке». В настоящее время в суде Центрального района Красноярска избирается мера пресечения Владимиру Егорову, его дочери и оценщицу, составившему липовые документы.