Красноярские застройщики «Золотой горки» и «Златоулочки» не смогли оспорить свой приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

Поставлена точка еще в одном уголовном деле, касающемся обманутых дольщиков. На этот раз вступил в силу приговор в отношении трех руководителей компаний, застраивавших загородные коттеджные поселки «Золотая горка» и «Златоулочка».

Многие красноярцы помнят, как с 2009 по 2016 годы проходила рекламная кампания: потенциальным покупателям обещали роскошные и современные жилые дома с земельными участками по низкой цене. Однако в результате свои обязательства застройщики не исполнили. Обманутыми оказались 224 человека на сумму 440 миллионов рублей.

В ноябре 2022 года фигуранты уголовного дела были приговорены к срокам от 4 до 10 лет лишения свободы. Но защита подала апелляцию в Краевой суд, потребовав, чтобы приговор отменили вообще, а подсудимых признали невиновными. Однако жалоба была отклонена. Приговор вступил в законную силу.