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НовостиОбщество16 мая 2023 6:33

В Красноярске на правобережье продолжается ремонт междворовых проездов

Сейчас работы выполняются сразу на 4 участках
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске на правом берегу продолжается ремонт междворовых проездов. Как сообщают в администрации города, сейчас работы идут сразу на 4 участках: Судостроительная, 133, Парашютная, 9, Кольцевая, 6 и 60 лет Октября, 39-43.

На Кольцевой уже начались подготовительные работы для укладки асфальта на дороге. Рабочие провели засев газона и вскоре приступят к асфальтированию. Ну а по улице 60 лет Октября продолжаются демонтажные работы.

В то же время, специалисты администрации обнаружили необходимость ремонта плохой отмостки магазина по улице 60 лет Октября, 39а - Собственнику магазина направлено требование о проведении работ.

Также требуется уборка ряда колес по улице Парашютной, 11а, и предусмотрение водоотвода с дворовой территории по улице Ключевской, 101, где ремонт проезда скоро начнется.

Отметим, что гарантия на ремонт действует в течение трех лет. В случае некачественного ремонта все замечания подрядчик будет устранять за свой счёт.