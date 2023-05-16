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НовостиОбщество16 мая 2023 3:31

Красноярские озера на острове Татышев вновь наполнились водой после обмеления

Уровень воды в озерах связан с Енисеем
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Татышев-парк

Фото: Татышев-парк

В Красноярске на острове Татышев озера вновь наполнились водой. Как рассказали в администрации парка, летом прошлого года озера практически высохли из-за низкого уровня воды в Енисее.

Однако, начиная с 1 мая, было принято решение увеличить сброс воды на Красноярской ГЭС до 2750-2950 кубометров в секунду, что привело к увеличению уровня воды в реке. Это решение было необходимо для возможности запуска навигации.

Из-за роста уровня воды в Енисее, наполнились водой и озера на острове.