Красноярские озера на острове Татышев вновь наполнились водой после обмеления

Фото: Татышев-парк

В Красноярске на острове Татышев озера вновь наполнились водой. Как рассказали в администрации парка, летом прошлого года озера практически высохли из-за низкого уровня воды в Енисее.

Однако, начиная с 1 мая, было принято решение увеличить сброс воды на Красноярской ГЭС до 2750-2950 кубометров в секунду, что привело к увеличению уровня воды в реке. Это решение было необходимо для возможности запуска навигации.

Из-за роста уровня воды в Енисее, наполнились водой и озера на острове.