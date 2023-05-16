В Красноярске вместо пешеходного «В центре Мира» стартует проект на набережных «ЯРкие берега»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в этом году не будет пешеходного проекта «в центре Мира», где каждые выходные перекрывали одноименный проспект и размещали с десяток различных локаций для горожан. В качестве альтернативы, из-за строительства метро, был придуман новый проект – «ЯРкие берега».

В администрации города рассказали, что при выборе «наполнения» проекта было решено посоветоваться с красноярцами, чтобы узнать, какие локации им было бы интереснее всего посещать на выходных. Проголосовать можно в официально группе мэрии во Вконтакте.

Список вариантов для выбора включает в себя концерты, театральные представления, отдых с детьми, активный отдых, культурно-познавательные экскурсии, ярмарки, места для проявления своих талантов, уличные кафе и фотозоны.