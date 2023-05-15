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НовостиОбщество15 мая 2023 5:30

В Красноярске на Молокова сняли баннеры о строительстве метро

Горожане задаются вопросом, зачем
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске на Молокова сняли баннеры о строительстве метро

В Красноярске на Молокова сняли баннеры о строительстве метро

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Молокова сняли синие яркие баннеры с надписью «Здесь будет метро». Проезжающие мимо на выходных автомобилисты обратили внимание, как рабочие в желтушках сворачивали их в рулон. Горожане гадают: почему? Неужели отменились планы или «все, уже построили»?

На самом деле все только начинается. В скором времени здесь развернутся строительные работы – будут рыть котлован под будущую станцию метро. Ранее врио губернатора Михаил Котюков сообщал, что необходимая проектная документация уже получила положительно заключение главгосэкспертизы. Финансирование согласовано, подрядчик выбран. Лето на подходе – так что началу строительства ничто не мешает. Добавим, что второй участок, где также начнут строить станцию, находится на площади Революции.