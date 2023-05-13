Житель Красноярска пошел под суд за украденную у приятельницы шубу Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска в скором времени окажется на скамье подсудимых – полиция как раз завершила расследование уголовного дела, заведенного на него за кражу. Горе-похитителю грозит до 5 лет лишения свободы за меховую шубу. В полиции города рассказали подробности.

Несколько месяцев назад в полицию обратилась 32-летняя красноярка с заявлением, что из ее квартиры пропала дорогая шуба. Свою собственность она оценила в 75 тысяч рублей. И сразу же сообщила, что догадывается, кто мог унесли вещь – ее приятель, у которого есть ключи от входной двери.

Действительно, женщина не ошиблась. Приятель на самом деле воспользовался ее отсутствием, вошел в ее квартиру и забрал дорогую одежду. Затем сдал ее в ломбард всего за три тысячи рублей. А деньга тут же пропил. Владелица как только узнала, где ее шуба, тут же помчалась и выкупила ее назад.