В Черногорске неизвестный на глазах у детей выстрелил собаке в голову

Фото: телеграм-канал ЦРОК.РФ

В Черногорске неизвестный мужчина подъехал на машине во двор по адресу Матросова, 5 и выстрелил из пневматического оружия в лоб собаке, которая там жила. Об жестоком инциденте рассказывает центр развития общественного контроля.

Живодера не остановило, что во дворе гуляли дети и с работы возвращались взрослые. Причин застрелить дворового любимца, утверждают люди, не было, ведь собака не проявляла агрессии.

Жители сразу же обратились в полицию, а четвероногого отвезли в клинику. К сожалению, спасти его не удалось.

В телеграм-канале ЦРОК.РФ рассказывают, что уже известно, кто застрелил собаку, однако непонятно, будет ли его ждать какое-то наказание.