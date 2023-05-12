Открытие мотосезона пройдет 13 мая на острове Татышев в Красноярске

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске на острове Татышев 13 мая пройдет открытие мотосезона 2023 года. Активное участие в мероприятии примут и сотрудники ГИБДД.

Инспекторы мотовзвода проедут в начале и конце колонны. Также госавтоинспекция покажет ретро-транспорт ГАИ. Все желающие смогут сфотографироваться с сотрудниками в форме образца 70-х годов.

Интересно будет не только мотоциклистам. Кикшеринсговая компания расскажет и на практике покажет, как правильно пользоваться электросамокатами.

Для юных посетителей будет организован детский автогородок.

Мероприятие начнется в 14.00 на восточном крыле парковки острова Татышев.