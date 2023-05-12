В Красноярске 34-летнего мужчину заставили лечить туберкулез через суд

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В Красноярске 34-летнего мужчину заставили лечить туберкулез принудительно через суд. Как сообщили в прокуратуре, его госпитализировали в клинику на 8 месяцев – медики проведут обследования, назначат лечение и помогут пройти путь к выздоровлению.

Мужчина отказывался лечиться – дважды сбегал из больницы (в июле 2021 и мае 2022 года), с октября 2022 перестал посещать и тубдиспансер, а затем и пить лекарства. Почему он отказывался от лечения? Пока непонятно.

Известно, что форма туберкулеза была опасна для окружающих. Поэтому сотрудники прокуратуры направили исковое заявление в суд о принудительной госпитализации. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.