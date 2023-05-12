В Красноярске высадят 1300 деревьев и 4700 кустов в этом году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск становится зеленее: 1300 деревьев и 4700 кустов будут высажены по всему городу в этом году по планам мэрии. Садовые работы начались сразу же после прихода тепла. 6 мая на общегородском субботнике были посажены первые саженцы.

Половина всех деревьев будет высажена в парках и скверах, а 600 крупномеров и 3000 кустарников появятся в общественных пространствах. Важно отметить, что растения уже адаптированы к капризам красноярской погоды, они выращены в питомнике управления зеленого строительства.