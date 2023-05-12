В Красноярске на выходных ожидается до -3 градусов мороза

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на предстоящих выходных – 13 и 14 мая – ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. По данным Яндекса, 13 мая в субботу до -3, а 14 мая в воскресенье – до -1 градуса.

В субботу днем прогнозируется облачная погода, но солнышко будет периодически радовать горожан своим присутствием. Днем воздух прогреется до +7 градусов тепла, без осадков.

В воскресенье будет теплее - за окном до +10 градусов, облаков не будет, ясный и солнечный день. Осадков и сильного ветра не ожидается.