Во время СВО погиб 51-летний контрактник Евгений Стрекалов из Хакасии

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Во время специальной военной операции на Украине погиб контрактный военнослужащий из Хакасии – 51-летний Евгений Стрекалов. О его гибели сообщила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

Мужчина служил срочную службу в 1990 году, закончил её в звании старшина. Когда пришло время, то подался работать по контракту в мотострелковые войска. Ушел на фронт 26 сентября 2022 года.

1 ноября получил ранение – его задело осколками во время прилета. Но это его не остановило. После реабилитации он вновь ушел за ленточку – 27 декабря.

Евгений Стрекалов погиб 19 февраля 2023г. на направлении Сватово – Кременная в районе деревни Чернопоповка.

Изначально прощание с ушедшим бойцом должно было пройти 12 мая, но авиаборт, доставляющий тело, задерживается. Поэтому похороны состоятся 13 мая с 10 до 12 часов в СДК «Колос» с.Зеленое, Хакасская, 6.