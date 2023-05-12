Под Енисейском на трассе заметили четверых медведей

Фото: ЧП Красноярск

Под Енисейском, неподалеку от Монастырского озера, по трассе прогуливалась семья медведей – мама и три медвежонка. Косолапых заметили люди, сидящие в проезжающей мимо машине.

Мишки, абсолютно не обращая никакого внимания на подъезжающую машину, занимались своими делами. Через некоторое время мама-хищница решила, что прогулок по асфальту достаточно, и сбежала в лес. Малыши скрылись за ней.

Добавим, что медведей здесь видят не в первый раз. Замечали семью косолапых и в прошлом году. Медведица с детенышами выходила к воде.

Ранее «КП-Красноярск» рассказывала, что делать, если встретили медведя в лесу.