В Красноярском крае в ДТП попал автомобиль с четырьмя детьми Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балахтинском районе в ДТП попал автомобиль с четырьмя детьми. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, это произошло накануне вечером в поселке Тюльково (168-й километр автодороги Шапыпово – Ужур – Балахта).

Предварительно установлено, что 28-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2103 усадил в салон четверых ребятишек – двух мальчиков 7 и 12 лет и двух девочек 8 и 9 лет. Видимо, напросились, когда он сказал, что поедет в магазин. Однако по пути не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где и опрокинулся.

Дети не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому пострадали все четверо. К счастью, незначительно – синяки, ушибы, ссадины. Медики осмотрели всех и отпустили по домам. А водителю придется отвечать. Во-первых, алкотест показал у него опьянение 0,67 мг/л. Во-вторых, он никогда в автошколе не обучался и водительских прав не имеет. В третьих, на автомобиле установил заведомо подложные номера. Водителю грозит административный арест, а также штрафы на общую сумму более 40 тысяч рублей.