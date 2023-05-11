В Туве женщина защищалась от пьяного мужа ножом и убила его Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Тувы в скором времени сядет на скамью подсудимых. Ее обвиняют по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск удалось узнать в пресс-службе тувинского следкома, преступление произошло в феврале 2023 года в селе Бурен-Хем Каа-Хемского района.

Около полудня пьяный муж ударил по лицу жену и схватился за кочергу, видимо, чтобы продолжить избиение. Женщина его оттолкнула от себя, затем в ее руке оказался нож, которым она ударила мужа в грудную клетку. Одного раза было достаточно – спустя немного времени потерпевший скончался.

В рамках следствия были проведены необходимые экспертизы, следственный эксперимент, опрошены свидетели. Все указывает на то, что можно было обойтись и без рокового удара ножом.