В Красноярске холодная вода затопила проезжую часть на улице Калинина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске холодная вода затопила проезжую часть на улице Калинина. Об этом сегодня с утра, 11 мая, предупреждает госавтоинспекция. Конкретно – в районе дома № 51. Причина – коммунальная авария. Информация была оперативно передана в коммунальные службы, а пока автомобилистов просят быть осторожными на этом участке пути. А еще лучше – выбрать другой маршрут.

В «КрасКоме» добавили, что действительно, заявка об аварии у них есть. Но пока решено не перекрывать водоснабжение на этом участке, поскольку нужно дать жителям окрестных многоэтажек собраться на работу. В ближайшее время туда прибудет аварийная бригада, чтобы определить место порыва водопровода и сориентироваться, как именно устранять его.