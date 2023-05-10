В Красноярске строительную компанию подозревают в продаже детского сада по завышенной цене

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске строительную компанию ООО «РБК» подозревают в завышении стоимости детского сада. Как сообщают в прокуратуре, вместо цены в 280 миллионов рублей, сад приобрели за 311 миллионов. Теперь эту разницу – в 31 миллион рублей – прокуратура взыскивает через суд с застройщика.

В августе 2022 года был заключен контракт между администрацией и собственником здания под детский сад. Стоимость покупки – 311 миллионов рублей. Но затем оказалось, что 6 месяцами ранее стороны уже документально договаривались о покупке этого же здания, но за 280 миллионов рублей. Цена определилась исходя из стоимости контрактов на покупку аналогичных знаний.

Однако позже администрация расторгла контракт в одностороннем порядке, так как у здания имелся ряд недостатков, из-за которых оно не соответствовало спецификации.

Теперь прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить причину такого стремительного роста цены, а также причастность к возникновению убытков.

Отметим, что судебное заседание еще не назначено.