В Красноярске предпринимателя обманули на 38 миллионов рублей при строительстве дома на перепродажу

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске предприниматель обратился к прокурору края с жалобой. Он рассказал, что потерял 38 миллионов рублей, которые вложил в строительство многоквартирного жилого дома в коттеджном поселке, сообщает прокуратура региона.

Сделка состоялась еще в 2016 году. Мужчина заключил договор долевого участия на строительство 32 квартир стоимостью 38 миллионов рублей. Вот только с тех пор компания построила только каркас с крышей и окнами. Жить в доме без коммуникаций и внутренних перекрытий невозможно, однако уже готовы и подписаны документы о приемке объекта в эксплуатацию.

Прокурорская проверка подтвердила жалобу. Вложенные предпринимателем деньги оказались похищенными, свои обязательства застройщик не выполнил.

Заведено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас устанавливаются соучастники, документы изъяты.