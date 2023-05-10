В Красноярске задержали депутата горсовета Самеда Юсупова по делу, связанному с работой в АО «КрайДЭО»

Самед Юсупов фото: горсовет
В Красноярске задержали экс-руководителя АО «КрайДЭО» Самеда Юсупова, ныне являющегося депутатом горсовета. Как сообщили «Комсомольской правде-Красноярск» собственный источник, парламентарий был задержан у себя дома, а затем доставлен в отдел к следователю.
Уголовное дело расследует СК на транспорте. В пресс-службе ведомства «КП-Красноярск» сообщили, что пока не комментируют произошедшее.
Известно, что Юсупова задержали в качестве одного из подозреваемых по уголовному делу, связанным с хищением крупной суммы денег в те времена, когда депутат возглавлял АО «КрайДЭО».
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Самед Юсупов – депутат городского Совета, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству. Присутствует в составе комиссий по городскому бюджету, самоуправлению, экономическому развитию.