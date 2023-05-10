В Красноярске сгорели аварийный дом и баня возле Николаевского моста

Фото: Сергей Токарев

В Красноярске вечером 9 мая сгорел шестиквартирный аварийный дом из бруса. Жильцов должны были как раз расселять в ближайшее время. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет.

Все произошло около 23 часов. Изначально загорелась баня, а затем огонь перекинулся на жилой дом. В результате пожара оба строения сгорели, площадь составила 170 квадратных метров.

На тушение потребовалось 4,5 часа – полная ликвидация огня произошла в 03:33 часа.

Предварительно известно, что баня загорелась неслучайно – её кто-то умышленно поджог. Сейчас выясняют, кому и зачем это понадобилось.

К тушению привлекались 9 ед.техники, 35 человек личного состава.