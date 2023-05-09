Депутаты Красноярского края скрыли свои доходы

Депутаты в Красноярском крае скрыли свои доходы Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Красноярского края теперь по-новому отчитались в своих доходах за 2022 год – они показали самый минимум информации. Скрывать свои доходы стало от избирателей возможным после вступления в силу с 1 марта этого года нового закона. Так что посмотреть, сколько заработали за год и каким имуществом владеют, скажем, депутаты Законодательного Собрания, теперь нельзя. На официальном сайте краевого парламента представлена общая информация в виде справки.

Так 32 депутата, которые осуществляют свою депутатскую деятельность на постоянной основе, представили сведения о своих доходах, расходах и так далее по списку (а также на супруга и несовершеннолетних детей), но мы их не увидим. Еще 19 депутатов, который осуществляют свои полномочия «без отрыва от производства», уведомили лишь, что за последний год они не совершали крупных сделок, по сумме превышающих доход семьи за три последних года.