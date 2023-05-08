В Красноярском крае назвали лучших врачей и медсестер по итогам профконкурсов

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В Красноярском крае подвели итоги профессиональных конкурсов для врачей и специалистов со средним медицинским образованием. Заявки подали 47 участников из 25 больниц региона, сообщает министерство здравоохранения края.
Лучшим терапевтом была признана Ольга Казанцева, лучшим участковым терапевтом – Татьяна Стебунова.
Лучшим акушером-гинекологом назвали Екатерину Леванову, анестезиологом-реаниматологом – Наталью Кедровскую. Среди стоматологов первое место досталось Ирине Григорян, а лучшим врачом скорой медицинской помощи стал Владимир Тахтараков. Лучший хирург – Елена Хлебкова.
Среди специалистов со средним медицинским образованием первые места распределились так:
- «Лучший фельдшер» - Виктор Мамонтов,
- «Лучший акушер» - Галина Сидельцева,
- «Лучшая медсестра» - Наталья Шарковская,
- «Лучшая участковая медсестра» - Елена Кириллова,
- «Лучшая старшая медсестра» - Марина Гракова,
- «Лучший лаборант» - Ольга Прибыльская.
Специальная номинация досталась Сергею Скрипкину, главному врачу «Красноярской станции скорой медицинской помощи».
Всем победителям вручат награды и денежное поощрение в День медицинского работника.