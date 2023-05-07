В Ужурском районе при пожаре найдены тела двоих человек

фото: МЧС

Серьезный пожар произошел ночью в Ужурском районе. Как сообщают в МЧС, двое человек найдены мертвыми, еще двое успели спастись.

Сообщение о возгорании поступило дежурным в 2:51. Когда пожарные приехали, то обнаружили, что частный дом горел по всей площади, и огнем охвачены надворные постройки, во время пожара произошло обрушение кровли.

До прибытия пожарных успели спастись и обратиться за помощью двое взрослых – мужчина и женщина. Во время тушения были найдены тела еще двоих человек.

Пока неизвестно, что послужило причиной пожара и гибели людей. В этом разберутся дознаватели.