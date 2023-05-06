В Красноярске трое мужчин обнесли магазин на улице Алексеева

Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

2 мая в Красноярске на улице Алексеева трое мужчин обокрали магазин «Фасоль». Видео 6 мая опубликовал паблик ЧП Красноярск.

Зайдя в магазин, сообщники разделились. Двое парней набивали корзины жвачкой, а третий клал кофе в свой рюкзак. В итоге воришки со жвачкой смогли ускользнуть прежде, чем работницы магазина что-то заметили.

Третьему повезло меньше. Ему путь на улицу преградили сотрудницы, но мужчина побежал в подсобку, а оттуда через окно выбрался из магазина, несмотря на ожесточенное сопротивление кассирши.

В МВД сообщили, что заявление в полицию поступало. Сейчас выясняются обстоятельства и устанавливаются личности.