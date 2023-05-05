Житель Ачинска наводил порядок на своей даче и сжег соседский домик. Фото: пресс-служба полиции

Житель Ачинска решил навести порядок на своем дачном участке. И перестарался – в результате его уборки сгорел соседский домик. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что инцидент произошел в садовом обществе «Мичуринец». 44-летний горе-дачник решил почистить свою территорию быстро и без усилий – попросту чиркнул спичкой и бросил ее в собранную кучу мусора. Но даже не ожидал, что ситуация так быстро выйдет из-под контроля. Как только увидел, что соседи заполыхали, попросту спрятался у себя, заперся в своей фазенде изнутри.

Пожарные прибыли на место быстро, огонь локализовали, хотя строение сгорело почти полностью. Участковый тоже приехал, стал обходить дачников, спрашивать, кто что видел. Народ и подсказал, где искать виновника. Мужчина поначалу не хотел выходить из укрытия, но после беседы с участковым отпер двери. Во всем сознался, извинился. Наказание ему будет административное – штраф за нарушение требований пожарной безопасности. А это штраф до 3 тысяч рублей. Владельцы соседнего участка могут взыскать с него ущерб, обратившись в суд.