В Красноярском крае зафиксировали первый случай заболевания клещевым энцефалитом в этом году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировали первый случай заболевания клещевым энцефалитом в этом году. Пострадавший – 59-летний мужчина из города Шарыпово. Это уже уточненный диагноз, пациента направили на лечение. Есть еще три случая, но они пока предварительные – у двух взрослых и одного трехлетнего ребенка. Такие данные в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

С приходом тепла продолжает расти активность клещей. За неделю зарегистрировано 190 случаев присасывания, из них 72 случая – у детей. Подчеркнем, что это те, кто обратился за медицинской помощью. Потому как многие жители края, к сожалению, этого не делают – кто-то не верит, что может заразиться, кому-то не хочется вести кровососа на анализ или не знает, куда.

Добавим, что встретиться с клещами можно не только на природе, в лесу. Но и в черте населенных пунктов, но чаще от клещей страдают дачники. В Красноярске места риска – парк «Гремячая грива», фанпарк «Бобровый логу», в Дивногорске - набережная.