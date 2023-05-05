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НовостиОбщество5 мая 2023 2:59

В Красноярском крае зафиксировали первый случай заболевания клещевым энцефалитом в этом году

Не повело мужчине из города Шарыпово
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае зафиксировали первый случай заболевания клещевым энцефалитом в этом году

В Красноярском крае зафиксировали первый случай заболевания клещевым энцефалитом в этом году

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксировали первый случай заболевания клещевым энцефалитом в этом году. Пострадавший – 59-летний мужчина из города Шарыпово. Это уже уточненный диагноз, пациента направили на лечение. Есть еще три случая, но они пока предварительные – у двух взрослых и одного трехлетнего ребенка. Такие данные в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

С приходом тепла продолжает расти активность клещей. За неделю зарегистрировано 190 случаев присасывания, из них 72 случая – у детей. Подчеркнем, что это те, кто обратился за медицинской помощью. Потому как многие жители края, к сожалению, этого не делают – кто-то не верит, что может заразиться, кому-то не хочется вести кровососа на анализ или не знает, куда.

Добавим, что встретиться с клещами можно не только на природе, в лесу. Но и в черте населенных пунктов, но чаще от клещей страдают дачники. В Красноярске места риска – парк «Гремячая грива», фанпарк «Бобровый логу», в Дивногорске - набережная.