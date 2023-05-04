В Красноярске группа обнальщиков за 4 года «помогла» предпринимателям вывести более 77 миллионов рублей

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В Красноярске накрыли группу обнальщиков, которая за 4 года «помогла» предпринимателям вывести более 77 миллионов рублей из легального оборота. Как сообщают в МВД, заработали преступники на этом деле более 2,7 миллионов рублей.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка установили 79 преступлений по статье «неправомерный оборот средств платежа» с 2017 по 2021 год, более 100 преступлений «незаконное образование юридического лица». Также заведены уголовные дела за организацию преступного сообщества или участие в нем, а также за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной преступной группой.

Обнальщики принимали деньги на банковские счета под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. Затем они снимали их со счетов и возвращали в наличной форме заказчикам, удерживая свою комиссию – 3,5%.

Известно, что двум предполагаемым организаторам, двум руководителям структурных подразделений и семи активным участникам преступной организации предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.