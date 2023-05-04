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НовостиОбщество4 мая 2023 6:45

Мошенники под видом Роспотребнадзора атакуют предпринимателей Красноярского края

Большинство случаев фиксируется в Ачинске
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае объявились мошенники, атакующие предпринимателей под видом сотрудников Роспотребнадзора. Как рассказал глава официального ведомства Дмитрий Горяев, аферисты звонят бизнесменам, представляются и уведомляют о предстоящей внеплановой проверке. В ходе диалога выясняется, что избежать проверки сейчас и на ближайшие три года можно купив комплект из пяти брошюр с актуальными нормативными документами за 2350 рублей.

Интересно, что звонки раздавались по всему региону, но больше всех – в Ачинске.

Дмитрий Горяев поясняет, что сотрудники Роспотребнадзора никогда не предлагают возмездные услуги, а также платную печатную продукцию.