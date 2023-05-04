Михаил Котюков Фото: тг-канал врио губернатора

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков рассказал о своей семье. Как сообщает телеканал «Енисей», врио главы региона – многодетный отец. У него четверо детей.

Старший ребенок – студент. Ему вот-вот исполнится 21 год, он заканчивает третий курс, уже начал работать. Несмотря на загруженность, спорт парень не оставляет – играет в футбол.

Второй ребенок Михаила Котюкова – дочь. Девочка сейчас заканчивает седьмой класс, поэтому переезд семьи Котюковых был отложен на начало лета. Ну а младшеньким – 3 года и год.

Врио губернатора отметил, что несмотря на расстояние и разницу во времени, он общается с семьей каждый день. Приходит после работы – в Москве еще не так поздно, поэтому успевает по видео увидеть детей и супругу.