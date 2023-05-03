В январе-апреле выдано на 37% больше розничных кредитов, чем годом ранее

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Согласно аналитики ВТБ, по итогам первых четырех месяцев 2023 года банк оформил порядка 613 тысяч кредитов на сумму 680 млрд рублей. Только в апреле текущего года было выдано 213 млрд, что в 3,57 раза выше прошлогоднего результата.

Наибольший спрос пришёлся на кредиты наличными, выдачи которых за четыре месяца выросли на 86% по сравнению с прошлым годом. Было оформлено более полумиллиона займов на общую сумму 326 млрд рублей. По данным специалистов, положительный скачек случился как из-за специальных предложений банка, так и за счет сезонного фактора, связанный с гендерными праздниками и началом сезона отпусков.

Цифры за январь-апрель также показывают, что в части «ипотечных» продаж, благодаря программам с господдержкой, выросла доля кредитов на индивидуальное жилищное строительство и вторичное жилье. И рост этот продолжится. Всего же на улучшение жилищных условий клиенты банка оформили свыше 63 тысяч кредитов более чем на 320 млрд рублей, что выше по объему по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года.

Рекордный рост по итогам первых четырех месяцев показало и автокредитование, где объём выдач банка вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34 млрд рублей. При этом количество кредитов на авто выросло в 2,5 раза, до 28 тысяч. Основными драйверами с начала 2023 стали спрос на машины с пробегом и продолжающееся увеличение поставок автомобилей китайских марок, а также расширение линейки российских автомобилей и рост выдач автокредитов наличными. Эксперты ВТБ прогнозируют, что запущенная программа господдержки будет способствовать устойчивому росту рынка и к концу года выдачи автокредитов в России достигнут порядка 1,13 трлн рублей.