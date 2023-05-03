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НовостиОбщество3 мая 2023 6:09

В Красноярске от клещей обработают более 460 гектаров территории

Проводить работы начали с Зеленой Рощи
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске от клещей обработают более 460 гектаров территории

В Красноярске от клещей обработают более 460 гектаров территории

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске от клещей собираются обработать более 460 гектаров территории. Об этом сообщают в мэрии.

Проводить работы начали с Зеленой Рощи, там обработали территорию на улице Сергея Лазо. Когда установится сухая и теплая погода, обрабатывать начнут и другие территории.

В список мест, подлежащих обработке, вошли традиционные места отдыха Академгородок, Студгородок, Плодово-Ягодная станция, Базаиха и другие. Также не забудут и о крупных жилых кварталах – Взлетке, Северном, Солнечном, Преображенском и так далее.