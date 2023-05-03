В Красноярске от клещей обработают более 460 гектаров территории Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске от клещей собираются обработать более 460 гектаров территории. Об этом сообщают в мэрии.

Проводить работы начали с Зеленой Рощи, там обработали территорию на улице Сергея Лазо. Когда установится сухая и теплая погода, обрабатывать начнут и другие территории.

В список мест, подлежащих обработке, вошли традиционные места отдыха Академгородок, Студгородок, Плодово-Ягодная станция, Базаиха и другие. Также не забудут и о крупных жилых кварталах – Взлетке, Северном, Солнечном, Преображенском и так далее.