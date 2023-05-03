Парковки Красгорпарка на месяц сделают бесплатными
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске стоянки Красгорпарка временно будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной структуры.
Дело в том, что сейчас стоянки передаются под ведомство Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства. Ориентировочно на это уйдет один месяц.
Таким образом, временно бесплатными в Красноярске станут следующие стоянки:
– на площади Революции;
– ул. Бограда, 134;
– две площадки на верхнем ярусе Театральной площади;
– на площади Мира;
– в парке имени 400-летия Красноярска;
– возле Речного вокзала
– рядом с Регистрационной палатой.