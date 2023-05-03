Парковки Красгорпарка на месяц сделают бесплатными Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стоянки Красгорпарка временно будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной структуры.

Дело в том, что сейчас стоянки передаются под ведомство Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства. Ориентировочно на это уйдет один месяц.

Таким образом, временно бесплатными в Красноярске станут следующие стоянки:

– на площади Революции;

– ул. Бограда, 134;

– две площадки на верхнем ярусе Театральной площади;

– на площади Мира;

– в парке имени 400-летия Красноярска;

– возле Речного вокзала

– рядом с Регистрационной палатой.