Жителя Сосновоборска осудили за экстремизм Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю Сосновоборска вынесли приговор - он признан виновным в преступлении экстремистской направленности. Приговор уже вступил в законную силу. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в управлении ФСБ России по Красноярскому края.

Началось все с того, что гражданин организовал у себя в городе деятельность запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы»* (признана экстремистской решением Верховного Суда Российской Федерации). Проводил собрания с участниками, привлекал новых адептов. Пока на него не вышли сотрудники ФСБ.

По итогу суд назначил наказание обвиняемому в виде шести лет и двух месяцев лишения свободы. Отбывать их он отправился в колонию общего режима. Также он лишен права заниматься организационной деятельностью в общественных или религиозных объединениях, общественных или религиозных организациях на срок два года, с ограничением свободы на срок один год.