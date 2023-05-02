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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:17

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за аварийного дома

Речь идет о здании на улице Волжской
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за аварийного дома

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за аварийного дома

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за аварийного дома, который находится по адресу улица Волжская, 10. Соответствующий документ подписал глава города Владислав Логинов, он опубликован на сайте администрации.

Известно, что двухэтажный дом был построен в 1962 году, на сегодняшний день его изношенность составляет 43 %. Жильцы давно опасаются, что здание развалится, не дождавшись капитального ремонта, который назначен аж на 2034-й год. Но при этом жить в нем нельзя уже сейчас – крыша течет, первый этаж просел, проводку не меняли уже полтора десятка лет.

Благодаря введенному режиму повышенной готовности мэрия может привлечь средства для внеплановых ремонтно-восстановительных работ. Жильцов переселят на время в маневренный фонд. Хотя, если подумать – а нужно ли? Здание эксплуатируется уже больше 60 лет – не пора ли снести его подчистую и построить на его месте новое?