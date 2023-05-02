Врио губернатора Красноярского края посетил родину писателя Виктора Астафьева. Стоп-кадр видео

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков с командой посетил село Овсянку. Это родина Виктора Астафьева. Поездка главы региона состоялась в день рождения писателя – ему исполнилось бы 99 лет. Однако сейчас там полным ходом идет подготовка к столетнему юбилею. Там возводят современный музейный комплекс национального уровня. В нем будут залы для экспозиций, для встреч и различных мероприятий. К слову, организация юбилея на высоком уровне была регламентирована поручением Президента РФ.

- Пообщался с местными жителями, узнал, что, на их взгляд, нужно сделать, чтобы достойно встретить юбилей писателя. Все обязательно учтем, - рассказал Михаил Котюков.