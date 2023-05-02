В Красноярске на Маерчака продают здание за 240 миллионов рублей. Фото: Авито

В Красноярске продают здание за 240 миллионов рублей. Объявление появилось на портале Avito.ru. Известно, что объект находится по адресу улица Маерчака, 9 (это по соседству с клубом «Гагарин» и офисным центром «Баланс»). Что известно о нем: площадь здания составляет 2300 квадратных метров. Земельный участок под ним также находится в собственности и входит в лот, его площадь составляет 865 квадратных метров.

Офисное здание достроено, сдано в эксплуатацию. Однако заехать прямо сейчас сюда не получится, потому как помещения без внутренней отделки. И еще есть парковка на 10 мест. Но рядом стоит большой многоэтажный парковочный комплекс, так что парковочных мест хватит всем, на что, видимо, рассчитывали владельцы офисного здания, когда начинали его строить.