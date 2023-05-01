Фото: тг-канал Владислава Логинова

Красноярский мэр Владислав Логинов поздравил горожан с праздником Весны и Труда в своем телеграм-канале. Он отметил, что первомай – всенародный праздник, объединяющий людей, самых разных поколений, профессий и национальностей.

У стелы «Город трудовой доблести» 1 мая прошел небольшой митинг, посвященный празднованию. Глава города встретился там с ветеранами, которые своим трудовым подвигом прославили Красноярск.

- Традиционно равняемся на ветеранов, возрождаем традицию передачи знамени «Трудовая доблесть» лучшим коллективам города, - подытожил итоги встречи Логинов.

Также мэр напомнил, что 1 мая в 22:00 прогремит праздничный фейерверк, посвященный городу трудовой доблести.