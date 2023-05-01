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НовостиОбщество1 мая 2023 5:44

Красноярцы 245 раз сообщили о пьяных водителях сотрудникам ГИБДД с начала года

62 факта пьяного вождения подтвердились
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска с начала 2023 года 245 раз сотрудникам ГИБДД о пьяных водителях на «Синюю линию». Как рассказали в ведомстве, подтвердилось 62 факта опьянения.

- В отношении 7 водителей возбуждены уголовные дела по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В отношении 55 водителей – составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - отмечают в ГИБДД.

Напомним, что за нетрезвое вождение предусмотрено серьезное наказание – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет.

Сообщить информацию о пьяном водителе можно круглосуточно по телефону 263-10-19.