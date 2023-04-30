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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 10:38

В Красноярске полиция разыскивает прыгавшего по машинам мужчину

Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске полиция разыскивает прыгавшего по машинам мужчину

В Красноярске полиция разыскивает прыгавшего по машинам мужчину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина прыгал по машинам на Вильского, 28. Видео инцидента опубликовал паблик «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, что два парня ночью спускались на лифте, после чего шли по улице. Один из них возле магазина запрыгнул на припаркованный автомобиль, перепрыгнул на другой, затем спустился и пошел дальше.

В МВД сообщили, что в курсе произошедшего, хозяин одного из пострадавших автомобилей написал заявление. Сейчас полицейские разыскивают прыгуна.