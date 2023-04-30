В Минусинске спустя 10 месяцев женщина опознала ограбившего ее мужчину. Фото: МВД по краю

В Минусинске 69-летняя женщина опознала мужчину, который ограбил ее 10 месяцев назад. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

В июне 2022 года пенсионерка находилась у себя на даче. На участок зашел незнакомец, который угрожая избиением, отобрал у нее сумку с двумя телефонами и 6 тысячами рублей. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

С того момента полицейские проверили десятки мужчин на причастность. В итоге одного из них женщина узнала. Подозреваемым оказался 45-летний уроженец Хакасии. Награбленное он сдал в абаканские и красноярские ломбарды.

В отношении мужчина завели уголовное дело по статье «грабеж». Ему грозит до 7 лет колонии.