В Красноярске ехавшая на пожар машина МЧС провалилась в яму

Фото и видео: kras_sunny

В Красноярске провалилась в яму пожарная машина. ЧП произошло ночью на 60 лет образования СССР. Пожарный расчет провалился задними колесами под асфальт и застрял – в этот момент спасатели ехали на вызов.

– Земля вокруг дома находится в аренде у застройщика Альфа, который отказывается ремонтировать дорожное покрытие. Уже год жители бьются с ними, и в прокуратуру обращались. А воз и ныне там, – жалуются очевидцы.

В итоге все закончилось благополучно: сотрудники смогли быстро сами достать машину из ямы, и помчались на вызов. Жители отмечают, что ЧП произошло в районе дома №32 – теперь местные опасаются, что подобным образом тут может застрять и спешащая на вызов скорая помощь.