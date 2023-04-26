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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:57

1 мая в Красноярске запустят фейерверк на острове Татышев

С него начнутся праздничные мероприятия ко Дню Победы
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 1 мая запустят фейерверк с острова Татышев. Салют будет приурочен ко Дню весны и труда, с него же в городе стартуют мероприятия ко Дня Победы. Также у стелы «Город трудовой доблести» в этот день будут возложены цветы.

В городе заработает ряд праздничных локаций. 30 апреля и 1 мая по городу будут курсировать трамвайные экскурсии «Город трудовой доблести» по правобережью. Еще раз их пустят на 9 мая.

Также с 1 мая в автобусах начнут традиционно рассказывать о героях Великой Отечественной войны. До 9 мая на площади Мира, площади 50-летия Победы и в парке Гвардейский будут стоять стилизованные вагоны, где будут выставлены экспозиции, посвященные празднику.