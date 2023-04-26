Михаил Котюков вручил награды отличившимся красноярцам

Фото: ЧЕРНЫХ Александр

26 апреля в здании регионального правительства врио главы Красноярского края Михаил Котюков вручил награды отличившимся жителям. Об этом сообщают sibnovosti.ru.

Красноярцам вручались федеральные и краевые награды. Их вручили аграриям, спортсменам, учёным, авиаторам, строителям, медработникам, правозащитникам, совершившие отважные поступки и так далее. Так, медали «За спасение погибавших» получили водители водители Енисейской больницы Андрей Кудрин и Евгений Гончаров, которые спасли жизни перевернувшимся на лодке.

В своей речи Котюков отметил, что награды – это результат труда конкретных людей и больших коллективов. Он добавил, что они вносят большой вклад в развитие России в целом и родного края в частности.