Ачинцы зовут Котюкова посетить город для ознакомления с проблемами

Ачинцы зовут Котюкова посетить город и решить проблемы. Фото: t.me/mkotyukov

Жители Ачинска приглашают врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в город для решения ряда проблем. Об этом сообщает «Запад24».

У ачинцев есть претензии к работе местных властей, благоустройству, градостроительству, экологию, пыль и питанию в детских садах и школах. Горожане надеются, что ответственные лица проанализируют обращения и представят Котюкову для ознакомления.

Кроме того, депутат Ачинского горсовета Дмитрий Куликов сообщил, что готов лично провести врио губернатора по самым проблемным местам города.