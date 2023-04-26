Красноярск занял 4 место в рейтинге самых маленьких квартир

Та самая квартира из Красноярска. Фото: ЦИАН

Квартира в Красноярске оказалась на 4 месте в рейтинге самых маленьких в Сибири. Список составили аналитики ЦИАН.

Так, крошечная квартира находится в новом (сдан в 2022 году) доме в микрорайоне «Тихие зори». Площадь – 20,8 квадратных метров. Стоимость – от 2,75 миллионов рублей. Жилье продается в предчистовой отделке с выровненными и отштукатуренными стенами белого цвета.

Самую маленькую квартиру нашли в новосибиском апарт-комплексе «Место». Ее площадь не дотягивает до 15,5 «квадратов», зато стоит такое жилье 3,4 миллиона рублей.

На втором месте 17-метровая квартира в ЖК «Академик». Есть нюанс – она будет сдана лишь в 2026 году. Однако уже сейчас жилье стоит почти 2,8 миллиона рублей.

Почетное третье место заняла квартира из пригорода Новосибирска – Краснообска. Там на 2,95 миллионов рублей продают квартиру площадью почти 19,5 квадратных метров. Она находится в микрорайоне «Пшеница».