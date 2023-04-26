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НовостиОбщество26 апреля 2023 4:14

Минздрав проверил работу травмпункта на Джамбульской в Красноярске

Проверка была внеплановой
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Минздрав проверил работу травмпункта на Джамбульской в Красноярске. Фото: минздрав края

Минздрав проверил работу травмпункта на Джамбульской в Красноярске. Фото: минздрав края

25 апреля в Красноярске руководство регионального минздрава проверило травмпункт на Джамбульской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во внеплановой проверке участвовали глава краевого минздрава Борис Немик, его заместитель Александр Украинцев и главврач больницы №7 Дмитрий Лопатин. Посмотреть, как работает учреждение, было решено после многочисленных жалоб со стороны пациентов.

О каких-либо нарушениях не сообщается, однако в минздраве сообщили, что качество оказания услуг в травмпункте будет проверяться еженедельно. А в 2024 году здесь начнется реконструкция, сейчас разрабатывается проектно-сметная модернизация.